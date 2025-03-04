Трамп решил заставить Зеленского начать переговоры с Россией

Politico: Трамп хочет заставить Зеленского начать переговоры с Россией

Президент США Дональд Трамп хочет заставить украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.

«Трамп ясно дал понять в публичных комментариях в понедельник, что экономическое соглашение, для завершения которого Зеленский приехал в Вашингтон, остается на столе переговоров. Метод кнута и пряника нужен, чтобы вынудить Зеленского к более масштабным переговорам о прекращении конфликта с Россией», — говорится в материале со ссылкой на одного из чиновников американской администрации.

Дональд Трамп и его команда по-прежнему убеждены в возможности относительно быстрого завершения конфликта на Украине и стремятся подтолкнуть Зеленского к смягчению риторики и началу переговорного процесса, рассказал собеседник издания.

Ранее Белый дом объявил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине. Американский президент Дональд Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету «взять паузу» в поставках, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.