Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:32, 4 марта 2025Мир

Трамп высказался о принесенном им России горе

Трамп заявил, что принес России лишь горе санкциями и помощью Киеву
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что принес России лишь горе санкциями и помощью Украине. Трансляцию выступления президента вел Fox News на YouTube.

Как утверждает американский лидер, его решение передать украинским военным комплексы Javelin помогло остановить танки России, которые направлялись на Киев.

«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины. А потом они обсуждают, как я близок России», — высказался Трамп.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не станет вечно финансировать боевые действия на Украине. По его словам, у Америки для продолжения боев не хватит оружия и денег, а у Украины не хватит людей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом объявил о приостановке Украине всей военной помощи

      Одну категорию россиян предупредили об угрозе мошенничества с выплатами

      Порномодель отправилась в тур по домам престарелых

      В США впервые показали применение «ракеты-ниндзя»

      Трамп высказался о принесенном им России горе

      Стали известны подробности атаки ВСУ на Ростовскую область

      Президент Аргентины удалил совместные фото с Зеленским

      В России назвали два условия для повышения выплат после выхода на пенсию

      На Западе спрогнозировали урон Европе из-за новых санкций против России

      Женщина стала жертвой жуткого розыгрыша мужа и задумалась о разводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше