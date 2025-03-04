Трамп высказался о принесенном им России горе

Трамп заявил, что принес России лишь горе санкциями и помощью Киеву

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что принес России лишь горе санкциями и помощью Украине. Трансляцию выступления президента вел Fox News на YouTube.

Как утверждает американский лидер, его решение передать украинским военным комплексы Javelin помогло остановить танки России, которые направлялись на Киев.

«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины. А потом они обсуждают, как я близок России», — высказался Трамп.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не станет вечно финансировать боевые действия на Украине. По его словам, у Америки для продолжения боев не хватит оружия и денег, а у Украины не хватит людей.