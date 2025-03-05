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13:57, 5 марта 2025Мир

В США усомнились в возобновлении помощи Украине при заключении сделки по ресурсам

WSJ: Сделки по ресурсам может быть недостаточно для возобновления помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Сделки по природным ресурсам может быть недостаточно для возобновления помощи США Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленных американских чиновников, неясно, будет ли заявления президента Украины Владимира Зеленского достаточно, чтобы убедить американского лидера Дональда Трампа возобновить военную помощь США Украине, которую он приостановил после встречи с главой украинского государства в Белом доме 28 февраля.

«Пауза продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией», — говорится в материале.

Ранее Трамп, выступая в Конгрессе, заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности сесть за стол переговоров. По его словам, Киев также согласился заключить сделку о редкоземельных металлах в «любое удобное для США время».

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