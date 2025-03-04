Зеленский выразил сожаление после перепалки в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет о перепалке с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме. Об этом он написал на своей странице в X.
«Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна быть. Сожалею, что это произошло», — написал Зеленский.
Президент Украины также добавил, что готов работать с Трампом для достижения мира. Так в своем посте он прокомментировал случившееся в Овальном кабинете 28 февраля.
Тогда между президентами США и Украины возникла перепалка. Переговоры были досрочно завершены, украинскую делегацию попросили уйти из Белого дома, а договор о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном так и не был подписан.