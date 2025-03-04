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18:59, 4 марта 2025Бывший СССР

Зеленский выразил сожаление после перепалки в Белом доме

Зеленский заявил, что сожалеет о перепалке с Трампом в Белом Доме
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carlos Jasso / File Photo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет о перепалке с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме. Об этом он написал на своей странице в X.

«Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна быть. Сожалею, что это произошло», — написал Зеленский.

Президент Украины также добавил, что готов работать с Трампом для достижения мира. Так в своем посте он прокомментировал случившееся в Овальном кабинете 28 февраля.

Тогда между президентами США и Украины возникла перепалка. Переговоры были досрочно завершены, украинскую делегацию попросили уйти из Белого дома, а договор о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном так и не был подписан.

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