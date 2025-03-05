В России отреагировали на очередное изменение отношения Трампа к Зеленскому

Депутат Журова: Зеленский мог извиниться перед Трампом после их конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский мог извиниться перед американским лидером Дональдом Трампом после их конфликта в Овальном кабинете 28 февраля, допустила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» отреагировала на сообщения об очередном изменении отношения главы Белого дома к украинскому коллеге.

Ранее издание Politico писало, что Трамп снова изменил отношение к Зеленскому, о чем он, по словам журналистом, дал понять в своей речи в Конгрессе. Так, сообщалось, что американский лидер получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот благодарит Вашингтон за поддержку Киева. Кроме того, в послании он пообещал «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». Трамп, в свою очередь, отметил, что очень ценит это послание, из-за чего решил смягчить свое отношение к украинскому главе.

«Многие американские политики говорили, что Зеленский должен извиниться, что он, вероятно, сделал. (...) Мы ждем встречи Трампа с [президентом России Владимиром] Путиным, нам в этой ситуации не так важно, что происходит у Зеленского с Трампом», — отметила Журова.

Возможно, эта публичная перепалка привела к тому, что Зеленский почувствовал, что финансирования не будет, и начал давать Трампу какие-то обещения относительно грядущих переговоров Светлана Журова зампред комитета Госдумы по международным делам

Позднее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский не писал письма главе Белого Дома Дональду Трампу. «Ни одного письма от Зеленского не было, Трамп говорил о посте в соцсети», — заявил он.

Такое же объяснение дала посол Украины в США Оксана Маркарова. «Трамп прочитал пост Зеленского в X», — написала она на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

28 февраля Зеленский прилетел в Вашингтон. В Овальном кабинете президенты начали переговоры, которые в результате переросли в перепалку. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а также накричал на него, обвинив в игре с жизнями миллионов людей. В напряженной беседе еще участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он уличил главу Украины в неуважении и заявил, что политик устроил дебаты с американским коллегой.

В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Пресс-конференцию с Трампом отменили. Подписание соглашения о полезных ископаемых сорвалось.