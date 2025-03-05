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12:36, 5 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Зеленского о готовности сесть за стол переговоров

Сенатор Джабаров усомнился в искренности слов Зеленского о переговорах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Послание президента Украины Владимира Зеленского Белому дому о готовности к переговорам вынужденное, неясно, насколько оно искренно, сказал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал на слова политика в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что получил от Зеленского письмо о готовности сесть за стол переговоров и заключить сделку о редкоземельных металлах.

«Я думаю, что это послание Зеленского вынужденное, его принудили все европейские союзники, потому что они прекрасно понимают, что в нынешней ситуации Украина, да и они сами без поддержки США не выживут. Я уверен, что Трамп не верит в искренность Зеленского. Он убедился, какой он непорядочный политик, что он мгновенно переобуется и в случае чего первый встанет против того же Трампа. Тем не менее письмо, видимо, доставлено, значит, будет какое-то подписание сделки по полезным ископаемым. Это пока все разговоры, надо подождать, как будут развиваться события», — поделился сенатор.

Ранее США приостановили военную помощь Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в таком случае Киев теряет большую часть боеприпасов и техники, а также столкнется с проблемами при получении разведданных.

До этого пресс-секретарь президента напомнил о том, что Зеленский запретил себе вести переговоры о перемирии на Украине. Так он ответил на вопрос о том, будет ли глава государства Владимир Путин готов договариваться с украинским лидером после скандала в Белом доме.

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