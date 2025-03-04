Песков: Украина потеряет большую часть боеприпасов и разведданных без помощи США

Украина потеряет большую часть боеприпасов и техники, если США приостановят поставки. Без помощи Вашингтона Киев также столкнется с проблемами при получении разведданных, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Если это действительно так и если эти поставки будут приостановлены или остановлены, то, соответственно, большую часть всех боеприпасов, всей техники, всех разведданных киевский режим потеряет», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков также раскрыл надежду Кремля относительно приостановки поставок вооружений США Украине. По его словам, отсутствие помощи от Вашингтона может сподвигнуть Киев склониться в сторону урегулирования ситуации мирными средствами.