Песков раскрыл надежду Кремля относительно приостановки поставок вооружений США Украине

Песков: Приостановка поставок вооружений США Украине даст надежду на мир

Возможная приостановка поставок вооружений США Украине даст надежду, что Киев может склониться в сторону мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликованно в Telegram-канале «Зарубин».

«Наверное, можно, не предаваясь излишнему оптимизму, но скромно надеяться на то, что это может сподвигнуть киевский режим на то, чтобы все-таки склониться в сторону попыток урегулировать ситуацию мирными средствами», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Россия приветствует заявления президента США Дональда Трампа о стремлении достичь мира на Украине. Он добавил, что российская сторона получает информацию о шагах, предпринимаемых США в этом направлении.