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13:46, 4 марта 2025Мир

В Кремле поприветствовали заявления Трампа об Украине

Песков: Россия приветствует стремление Трампа достичь мира на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Россия приветствует заявления президента США Дональда Трампа о стремлении достичь мира на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы слышим его заявления о желании принести мир на Украину. Это можно только приветствовать», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона получает информацию о шагах, предпринимаемых США в этом направлении. По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва их также приветствует. Представитель Кремля заверил, что Россия будет следить за развитием ситуации.

Ранее Песков заявил, что приостановка военной помощи Украине со стороны США может стать лучшим вкладом в дело мира.

4 марта Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. По данным агентства Reuters, поставки были прекращены в тот же день в районе 4:30 утра по московскому времени.

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