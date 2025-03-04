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12:17, 4 марта 2025Мир

В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

Песков: Приостановка помощи США Украине может стать лучшим вкладом в дело мира
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Приостановка военной помощи Украине со стороны США может стать лучшим вкладом в дело мира. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил данный шаг Вашингтона, передает ТАСС.

«Если США перестанут быть [военным поставщиком] или приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва приветствует любые усилия по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, детали решения США о приостановке военной помощи «еще предстоит узнать».

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. Шаг американского лидера подтвердили журналистам в Белом доме.

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