В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

Песков: Приостановка помощи США Украине может стать лучшим вкладом в дело мира

Приостановка военной помощи Украине со стороны США может стать лучшим вкладом в дело мира. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил данный шаг Вашингтона, передает ТАСС.

«Если США перестанут быть [военным поставщиком] или приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва приветствует любые усилия по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, детали решения США о приостановке военной помощи «еще предстоит узнать».

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. Шаг американского лидера подтвердили журналистам в Белом доме.