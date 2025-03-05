В Белом доме анонсировали подготовку встречи с Украиной

Белый дом: США обсуждают с Украиной время и место будущей встречи

США обсуждают с Украиной время и место будущей встречи для проведения двусторонних переговоров. Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, передает агентство Reuters.

«Мы [с Украиной] говорим о месте и дате проведения, составе команд для переговоров (...) Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о мире», — рассказал представитель Белого дома.

Уолтц также подчеркнул, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной возможность подписания сделки по редкоземельным металлам и работают над ростом взаимного доверия в отношениях.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему готова вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом он подчеркнул, что Зеленский должен выразить сожаление по поводу произошедшего в Белом доме инцидента, а также заявить о готовности начать диалог.