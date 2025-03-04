Советник Трампа назвал условия для переговоров с Зеленским

Советник Уолтц: Белый дом открыт для переговоров с Зеленским

Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему готова вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц, его выступление опубликовано на YouTube.

При этом он подчеркнул, что Зеленский должен выразить сожаление по поводу произошедшего в Белом доме инцидента, а также заявить о готовности начать мирные переговоры. «Мы готовы к диалогу с украинцами, а затем к посреднической дипломатии. Но нам нужно услышать это от самого Зеленского — и услышать публично», — сказал Уолтц.

Ранее представитель Белого дома заявил, что США не видят готовности Зеленского к компромиссами по вопросу урегулирования конфликта. Он предупредил, что время работает против Киева и в долгосрочной перспективе украинский президент совершает большую ошибку своим отказом от переговоров.