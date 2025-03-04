Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:23, 4 марта 2025Мир

Советник Трампа назвал условия для переговоров с Зеленским

Советник Уолтц: Белый дом открыт для переговоров с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Segar / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему готова вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц, его выступление опубликовано на YouTube.

При этом он подчеркнул, что Зеленский должен выразить сожаление по поводу произошедшего в Белом доме инцидента, а также заявить о готовности начать мирные переговоры. «Мы готовы к диалогу с украинцами, а затем к посреднической дипломатии. Но нам нужно услышать это от самого Зеленского — и услышать публично», — сказал Уолтц.

Ранее представитель Белого дома заявил, что США не видят готовности Зеленского к компромиссами по вопросу урегулирования конфликта. Он предупредил, что время работает против Киева и в долгосрочной перспективе украинский президент совершает большую ошибку своим отказом от переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о планах смягчения санкций против России

      Трамп рассказал о принесенном им России горе

      Советник Трампа назвал условия для переговоров с Зеленским

      Захарова назвала позором требование извиниться за «Катюшу» в Молдавии

      Зеленский отказался обсуждать перепалку с Трампом

      Легионер «Динамо» рассказал об отношении в России к иностранцам

      В США сообщили о возможной приостановке помощи Белого дома Киеву

      В России выявили резкий рост заболеваемости ОРВИ

      «Газпром» предупредил Европу о грядущих проблемах с газом

      Вдова Сайтиева высказалась об обстоятельствах смерти борца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше