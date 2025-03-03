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17:21, 3 марта 2025Мир

В Белом доме не увидели готовности Зеленского к компромиссам

Советник Уолтц: США не видят готовности Зеленского к компромиссам
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

США не видят готовности президента Украины Владимира Зеленского идти на компромиссы по вопросу урегулирования вооруженного конфликта. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Reuters.

«Терпение американцев не безгранично, их кошельки не бездонны, и столь же не безграничны наши склады боеприпасов», — указал представитель Белого дома. При этом Уолтц подчеркнул, что время работает против Киева и в долгосрочной перспективе Зеленский совершает большую ошибку своим отказом от переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому «безусловно» придется идти на компромиссы по вопросу окончания конфликта на Украине, после чего между главами государств завязалась перепалка и ругань. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем и открыта для переговоров.

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