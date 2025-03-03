В Белом доме не увидели готовности Зеленского к компромиссам

Советник Уолтц: США не видят готовности Зеленского к компромиссам

США не видят готовности президента Украины Владимира Зеленского идти на компромиссы по вопросу урегулирования вооруженного конфликта. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Reuters.

«Терпение американцев не безгранично, их кошельки не бездонны, и столь же не безграничны наши склады боеприпасов», — указал представитель Белого дома. При этом Уолтц подчеркнул, что время работает против Киева и в долгосрочной перспективе Зеленский совершает большую ошибку своим отказом от переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому «безусловно» придется идти на компромиссы по вопросу окончания конфликта на Украине, после чего между главами государств завязалась перепалка и ругань. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем и открыта для переговоров.