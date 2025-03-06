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06:38, 6 марта 2025Мир

В США назвали конфликт на Украине прокси-войной с Россией

Госсекретарь США Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной Штатов с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами — Соединенными Штатами и Россией. Его слова приводит телеканал Fox News.

Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией и подчеркнул, что этого мнения придерживается американский лидер Дональд Трамп. Госсекретарь также призвал завершить кризис.

«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал он.

Ранее Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Трампом. По его словам, встреча политиков обернулась фиаско из-за поведения украинского лидера.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Зеленским. Однако Путин указал, что глава Украины не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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