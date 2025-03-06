В США назвали конфликт на Украине прокси-войной с Россией

Государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами — Соединенными Штатами и Россией. Его слова приводит телеканал Fox News.
Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией и подчеркнул, что этого мнения придерживается американский лидер Дональд Трамп. Госсекретарь также призвал завершить кризис.
«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал он.
Ранее Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Трампом. По его словам, встреча политиков обернулась фиаско из-за поведения украинского лидера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Зеленским. Однако Путин указал, что глава Украины не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.