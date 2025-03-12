На Западе раскрыли мнение Путина о прекращении огня на Украине

Bloomberg: Путин может согласиться на прекращение огня с учетом условий России

Президент России Владимир Путин может согласиться на предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине, но только в том случае, если условия Москвы будут включены в соглашение. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Российский лидер, вероятно, согласится на возможные условия прекращения огня с Украиной, однако он хочет заранее убедиться в том, что условия России будут включены в соглашение», — передает агентство.

По данным источников, Россия не полностью согласна со всеми пунктами озвученного в Джидде предложения, поэтому российская сторона «потребует доработки условий соглашения».

24 января Путин заявил, что Россия всегда говорила о своей готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, глава государства подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине должно привести к долгосрочному миру, а не к краткой передышке.