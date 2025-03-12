Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 12 марта 2025Мир

На Западе раскрыли мнение Путина о прекращении огня на Украине

Bloomberg: Путин может согласиться на прекращение огня с учетом условий России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин может согласиться на предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине, но только в том случае, если условия Москвы будут включены в соглашение. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Российский лидер, вероятно, согласится на возможные условия прекращения огня с Украиной, однако он хочет заранее убедиться в том, что условия России будут включены в соглашение», — передает агентство.

По данным источников, Россия не полностью согласна со всеми пунктами озвученного в Джидде предложения, поэтому российская сторона «потребует доработки условий соглашения».

24 января Путин заявил, что Россия всегда говорила о своей готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, глава государства подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине должно привести к долгосрочному миру, а не к краткой передышке.

    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны возможные требования России по прекращению огня на Украине

    Россияне назвали главных звездных сигма-боев

    Джастин Бибер прогулялся без шапки на фоне слухов о пересадке волос

    Жители российского региона пожаловались на массовое закрытие школ

    На Украине отказались прекращать мобилизацию во время перемирия

    В США рассказали о «тихом гиганте» ГРУ

    Врачи призвали отказаться от одной привычки на кухне для профилактики слабоумия

    Российские банки запустили оплату по QR-коду в Турции

    Россиянам назвали способ разобраться с курящими на лестнице соседями

    На Западе раскрыли мнение Путина о прекращении огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше