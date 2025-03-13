В Москве раскритиковали предложение о временном перемирии на Украине

Ушаков: Временное перемирие на Украине предлагается для передышки бойцов ВСУ

Временное перемирие на Украине предлагается для передышки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Ушаков сообщил, что 12 марта ему позвонил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Представитель Вашингтона рассказал об итогах переговоров делегаций Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии.

«Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего», — уточнил помощник президента.

11 марта Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня на 30 дней. Сообщалось, что данный режим может быть продлен по взаимному согласию Киева и Москвы.

