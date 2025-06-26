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21:24, 26 июня 2025Мир

В ЕС заявили о худшем послании для Украины

Метсола: Вето Венгрии на переговоры по членству Украины в ЕС — худшее послание
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Вето Венгрии на начало переговоров по членству Украины в Европейском союзе (ЕС) является худшим посланием для постсоветской страны. Об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола во время брифинга, который транслировался на YouТube-канале.

«Я думаю, что худшее послание, которое мы могли бы передать Украине, заключается в том, что Европейский союз в этот очень-очень важный момент отвернется», — сказала Метсола.

Ранее Венгрия заблокировала решение саммита Европейского союза о начале переговоров по приему Украины в ЕС. Евросовет планирует вернуться к обсуждению этого вопроса на следующей встрече, которая состоится в октябре 2025 года.

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