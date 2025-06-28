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16:21, 28 июня 2025Мир

Фицо заявил о ненависти со стороны Зеленского

Фицо: Встречаться с Зеленским нет смысла, он меня ненавидит
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Владимир Зеленский его ненавидит. Об этом Фицо заявил в программе «Субботние диалоги», передает РИА Новости.

По этой причине политик не видит смысла во встрече с Зеленским. «Он меня ненавидит, потому что я позволяю себе высказывать собственное мнение о войне на Украине», — считает Фицо.

При этом президент Словакии Петер Пеллегрини возможно приедет на Украину, но подобный визит будет исключительно символическим, отметил политик.

Ранее Фицо заявил, что страна заблокирует новый пакет санкций ЕС против России в случае отказа от российских энергоресурсов. По его словам, отказ наносит вред всему европейскому объединению, поэтому Словакия намерена воспользоваться правом заблокировать новые антироссийские санкции, если Еврокомиссия не откажется от этой политики.

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