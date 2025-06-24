Фицо назвал условие блокировки новых санкций против России

Фицо: Словакия заблокирует санкции ЕС при отказе от российских энергоресурсов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна заблокирует новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России в случае отказа от российских энергоресурсов. Его слова приводит ТАСС.

«Словакия попросила Еврокомиссию отложить голосование [о принятии новых] санкций до тех пор, пока не будет решен вопрос о Repowering (речь идет об остановке поставок всех видов энергоносителей из России — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

По словам Фицо, Repowering наносит вред всему ЕС, поэтому Словакия намерена воспользоваться правом заблокировать новые антироссийские санкции, если Еврокомиссия не откажется от этой политики.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 18-й пакет санкций против России может быть принят до конца июня. По ее словам, в Брюсселе рассматривают вопрос о снижении потолка цен на российскую нефть, несмотря на то, что стоимость углеводородов пошла вверх из-за боевых действий на Ближнем Востоке.