Турция обеспокоилась успехами сирийской армии

Послы России и Ирана в Анкаре — Алексей Ерхов и Мухаммад Ибрагим Тахериан Фард — были вызваны в Министерство иностранных дел Турции из-за обвинений в нарушении режима прекращения огня в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает газета Milliyet.

Как отмечает издание, послов вызвали как представителей стран-гарантов мирного урегулирования в Сирии. Турция выразила обеспокоенность относительно действий сирийских правительственных войск на юго-востоке Идлиба, где они продолжают наступление на позиции боевиков. По данным Hürriyet, в частности, недовольство турецкого МИД вызвало то, что сирийская армия в ходе проводившихся в последние дни наземных операций заняла в регионе несколько населенных пунктов, нарушив границы зоны деэскалации.

Материалы по теме Они ушли Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца

7 января правительственные войска отбили у боевиков населенный пункт Синджар, откуда открывается прямая дорога к авиабазе Абу Духур, и еще четыре деревни на юго-востоке Идлиба. До этого элитные армейские подразделения смогли за четыре часа занять четыре населенных пункта в провинции, которые ранее удерживались террористами.

В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сирийского лидера Башара Асада террористом, с которым нельзя обсуждать мирное урегулирование в стране.

Страны-гаранты сирийского мирного урегулирования (Россия, Турция и Иран) согласовали границы зоны деэскалации в Идлибе в сентябре прошлого года. Стороны обязались развернуть силы по контролю за выполнением режима перемирия в Идлибе, Латакии, Хаме и Алеппо. Асад заявил, что не считает Турцию ни партнером, ни гарантом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!