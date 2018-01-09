Боевики призовут на помощь уголовников

Боевики террористических группировок, базирующихся в сирийской провинции Идлиб, решили прибегнуть к помощи уголовников для сохранения своих позиций на фронте на юге региона. Об этом во вторник, 9 января, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

По данным канала, так называемое министерство юстиции Правительства спасения — орган, созданный с целью легализации деятельности террористических группировок, — издало указ, объявляющий амнистию для части заключенных, содержащихся в тюрьмах Идлиба. Отмечается, что под амнистию, в частности, попали и те, кто был арестован как члены спящей ячейки «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) в провинции.

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Как уточняет Directorate 4, условием для досрочного освобождения стало дальнейшее участие бывших заключенных в боях против правительственных войск на стороне боевиков. В настоящее время сирийская армия вместе со своими союзниками продолжает успешное наступление в направлении авиабазы ВВС Сирии Абу Духур. При этом некоторые джихадистские группировки уже отказываются воевать с правительственными войсками. Таким образом за счет привлечения заключенных боевики надеются улучшить свое положение на фронте и не допустить, чтобы часть террористов оказалась отрезанной от основной группировки в районе между Абу Духуром и городом Ханассер.

В воскресенье, 7 января, правительственным войскам удалось отбить у боевиков населенный пункт Синджар, откуда открывается прямая дорога к авиабазе Абу Духур, и еще четыре деревни на юго-востоке Идлиба. До этого элитные силы Сухопутных войск Сирии в провинции Идлиб отбили у террористов четыре населенных пункта за четыре часа.

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