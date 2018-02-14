Мир
 
Последние новости
Пентагон прокомментировал сообщения о гибели россиян в Сирии
Pornhub назвал условия получения бесплатного премиум-аккаунта
Госдеп США согласился с «Североамериканским тупиком»
Под ледником нашли затерянный мир
Миллионы устройств на Android оказались заражены
Ученые выявили типажи склонных к супружеским изменам людей
Появившаяся на Олимпиаде сестра Ким Чен Ына внушила ужас соцсетям

Пентагон прокомментировал сообщения о гибели россиян в Сирии

Перейти в «Мою Ленту»
Джеймс Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не располагает информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции во главе с США. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мне не поступало информации о том, что некие русские, солдаты, не относящиеся к военнослужащим РФ, а контрактники из России, были среди погибших. Я не могу дать вам никакой информации об этом, мы не получали такого сообщения от Центрального командования или Пентагона», — заявил Мэттис.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в Сирии погибли российские наемники, заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военнослужащих вооруженных сил РФ.

«Медиазона» 12 февраля сообщила, что в Сирии после удара коалиционных войск во главе с США на берегу реки Евфрат в районе Дейр-эз-Зора погиб бывший нацбол Кирилл Ананьев. Позднее стало известно, что в там же погиб казак Владимир Логинов. Как утверждают в Минобороны, в этом районе россиян нет.

По подсчетам Reuters, только в 2017 году в Сирии погиб 131 российский наемник. По официальным данным Минобороны, боевые потери России в республике за все время кампании составили около 40 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль призвал помнить о находящихся не только в Сирии россиянах
В Сирии погибли балтийский казак и нацбол
От удара американских войск в Сирии погиб россиянин
Другие материалы рубрики
Мир00:0116 января

Слава богу

Мормоны вербуют мертвецов, обучают детей сексу и веруют в Христа-американца
00:57Сегодня

Госдеп США согласился с «Североамериканским тупиком»

19:2213 февраля

США уничтожили советский Т-72 в Сирии

01:20Сегодня

Социологи узнали число верящих в инопланетян

Мир00:01 8 февраля

Дон Майдан

Своя Украина есть даже у Испании. Но до нее сложно добраться
16:1013 февраля

Приказ простреливать вагины филиппинкам неуклюже объяснили

22:4813 февраля

В США обнаружили новую угрозу национальной безопасности

00:16Сегодня

Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии

Мир00:0010 января

«Пока не было этих бородатых, жили как европейцы»

Иранцы пьют водку и ругают исламскую власть, пока никто не видит
17:5013 февраля

Молния пробила дыру размером с человека в американском бомбардировщике

22:4513 февраля

Разведка США заявила о неспособности сирийской оппозиции свергнуть Асада

14:2313 февраля

Мусульман научили вычислять геев

Россия
Отработал на детях
Директор школы победил чиновников и построил коммунизм
Еда для Сёмочки
Малыша спасет внутривенное питание, но родители не в состоянии его оплатить
Русский характер
Вулканы, медведи и разруха. Курилы — рай для сурового туризма
Неполадки разбившегося Ан-148 обнаружили у Sukhoi Superjet 100
России предсказали наплыв секс-рабынь во время чемпионата мира-2018
Депутат предложил нюхать людей в поисках геев
«Встать за ребенка — мужской поступок»
Кавказские женщины набрались смелости поговорить с отцами
Все материалы
Мир
Бойня: российских наемников в Сирии перебили американцы
Насколько правдивы слухи о сотнях погибших
Госдеп США согласился с «Североамериканским тупиком»
Социологи узнали число верящих в инопланетян
Пентагон прокомментировал сообщения о гибели россиян в Сирии
В США обнаружили новую угрозу национальной безопасности
Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии
Молния пробила дыру размером с человека в американском бомбардировщике
Все материалы
Бывший СССР
Медовые ловушки
В Прибалтике боятся соблазнительных русских шпионок
Евросоюз выделит деньги на восстановление Донбасса и децентрализацию Украины
Судный час: на Украине ищут виновных в сдаче Крыма
Генералы хотели воевать, но Киев испугался России
Саакашвили из Польши пригрозил «молдавскому барыге» Порошенко
Жителей Донбасса оставили без украинских пенсий
С последующей заморозкой
Можно ли урегулировать конфликт между Киевом и Донбассом
На Украине осудили российских военных за госизмену
Все материалы
Экономика
Деньги есть
Тайная жизнь Северной Кореи: секс, рабы и мафия
Украина объявит крымское имущество в международный розыск
Деньги вперед
Россияне решили осчастливить влюбленных, но вмешался доллар
Иностранные компании запаниковали из-за «кремлевского доклада»
Латвия оказалась на грани овощного кризиса
Наследник Остапа
В Москве задержали создателя проектов Questra World и A.G.A.M.
Подсчитана доля американцев в госдолге России
Все материалы
Силовые структуры
По любви
Как покорить девушку, если вы вне закона
Движение вниз
Почему разбился самолет в Подмосковье
В круге братском
Американцы собрали российских воров и Лепса в одну банду
В Томской области полиция и священник объявили войну домовому
У столичного уголовного розыска появился новый начальник
Рядом с телом погибшего офицера ФСИН нашли записку
На Урале начались поиски жертв серийного маньяка-эмчеэсовца
Все материалы
Наука и техника
Черная земля
Казаки с ружьями захватывали Африку. Россия бросила их умирать
Плакат Вениамина Пинчука «Единым ударом!»«Положение нашей страны было критическим»
США и Британия спасли миллионы советских жизней. Сегодня про это забыли
Огненный демон
Смертоносное оружие России держит в страхе Европу и США
Ученые выявили типажи склонных к супружеским изменам людей
Под ледником нашли затерянный мир
Создано идеальное лекарство от гриппа
Обнаружено «руководство по сексу» XVIII века
Все материалы
Спорт
Анастасия БрызгаловаБронзовый дождь
Россия взяла три медали, а самая сексуальная керлингистка лишила фанатов сна
Американка выпала из саней на скорости 110 километров в час
Унесенные ветром
Олимпиаду сдувает, пока 15-летняя россиянка покоряет мир
«Зал замер. Это было чудо!»
Медведева снова всех порвала. Но Россия осталась без золота
Лыжник одной правой поднялся по эскалатору в Пхенчхане
Тренер сборной США помог упавшему российскому лыжнику на Олимпиаде
Ковальчука покоробил женский хоккей в исполнении сборной России на Олимпиаде
Все материалы
Культура
«Тонкий огонь и жгучие иглы»
Рецепт идеального любовного послания от Пушкина, Достоевского и Толстого
Бьет — значит любит
Кино недели: от «Пятидесяти оттенков свободы» до «Охоты на воров»
«Если скажу, что я американец, мне бабушка яйца оторвет»
Россиянин уехал в США и получил четыре «Порно-Оскара», но остался патриотом
Звезда «Пятидесяти оттенков» раскрыла детали постельных сцен
Названы любимые любовные фильмы россиян
Рэпер Face посоветовал всем сваливать из России
Художники получили миллионы долларов за закрашенное граффити
Все материалы
Интернет и СМИ
Точка с G
Пока США думают, Россия внедряет интернет нового поколения
Круче Tor
Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
Месят не по-детски
Ведущую детского «Ревизорро» постигла судьба Летучей: ее тоже начали бить
Незнакомец с топором в московском метро заставил вспомнить классику
Появившаяся на Олимпиаде сестра Ким Чен Ына внушила ужас соцсетям
Google уличили в манипулировании беременными женщинами
Аналог огнемета Илона Маска собрали из подручных средств
Все материалы
Ценности
Сельский шик
Эти дикие наряды выглядят колхозно, но они стоят целое состояние
Фотограф ужаснулась рекламе с женщинами-трупами
Челюсть отвисла
Откуда у советских людей страсть к золотым зубам
Британских геев порадовали модной клеткой с радужными деталями
Одежду российских олимпийцев украсили неожиданной символикой
В Нью-Йорке мужчин выставили свиньями
Раскрыт секрет элегантной прически Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
Все получат: российским отелям присвоят звезды
Что будет с ценами и постояльцами?
Турист вернул в тайский храм украденные кирпичи из-за беспокойной жизни
Задержанные за хранение кораллов россиянки рассказали о тайской тюрьме
Авиабилеты подорожают в 2018 году
В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток
Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток
Стюардесса забылась и сделала селфи на украденный телефон пассажирки
Все материалы
Из жизни
Буйство клонов
Таинственный миллиардер заводит детей по всему миру. Кажется, он создает армию
«Вам дюйм за дюймом рубят руку»
Эти люди мечтают, чтобы им хоть раз стало больно
«Грабежи, убийства и перестрелки стали рутиной»
История россиянина, перебравшегося в Бразилию
Голодные львы оставили от браконьера только голову и потроха
Одиноким человечкам со светофоров нашли возлюбленных
Ошибка продавца помогла американке разбогатеть
Похождения нервной женщины внутри рентгена попали на видео
Все материалы
Электрокары, которые уедут действительно далеко
Машины на электротяге с самым большим запасом хода
Видео: Смартфон на колесах или убийца конкурентов?
Почему с выходом нового А-класса все «Мерседесы» станут другими
Бодипозитив
Тест-драйв Peugeot 5008 – классной семейной машины, о которой вы вряд ли задумаетесь всерьез
Самые продаваемые автомобили России 2018 года
Какие машины пользовались наибольшим спросом в январе
Porsche Cayenne сделали частью интерьера дома
Британцы превратят старый Jaguar XKR в эксклюзивный 600-сильный ретрокар
«Майбаху» изменили лицо и добавил двухцветный кузов
Все материалы
Крышу рвет
Дома в Италии раздают по цене поездки на метро
Порки не будет
Печальная история самой знаменитой БДСМ-порностудии мира
«Сын теперь отлично знает, как выглядят проститутки»
Москвичка пожила рядом с «квартирой на час» и открыла для себя много нового
Украинка превратила съемную квартиру в БДСМ-бордель
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до истерики
Ленивый почтальон завалил свой дом чужими письмами
В российских квартирах увеличат высоту потолков
Все материалы