Украина показала свидетеля переброски российских наемников в Сирию

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала видеозапись допроса гражданина России 23-летнего Николая Коваленко, которой был задержан при попытке нелегально пересечь российско-украинскую границу. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.

Утверждается, что уроженец Якутии Коваленко является свидетелем переправки в Сирию наемников частной военной компании (ЧВК) Вагнера Военно-морскими силами России. При себе у Коваленко был военный билет «с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии», указывает СБУ.

Коваленко заявил, что в 2014-2017 годах служил по контракту механиком космической связи на ракетном крейсере «Варяг». В декабре 2015 года он якобы доставил из Владивостока в сирийский порт Тартус 30-40 человек в форме без опознавательных знаков. На корабле «ходили слухи», что эти люди были бойцами ЧВК Вагнера.

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Молодой человек утверждает, что крейсер вез некий гуманитарный груз, напоминавший ящики с оружием. Общаться команде крейсера с людьми «было категорически запрещено». Предполагаемые «наемники» покинули судно в январе 2016 года. «Когда мы подошли к берегу Сирии, в районе порта Тартус, пришли катера в ночное время. Люди выгрузились вместе с грузом, больше их никто не видел», — заявил Коваленко.

В Министерстве обороны России утверждения героя ролика опровергли. «Малограмотному руководству украинских спецслужб, прежде чем сочинять небылицы, следует консультироваться с командованием ВМС Украины или западными кураторами. Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер "Варяг" никогда не заходил в сирийский Тартус. Для захода и швартовки боевых кораблей такого водоизмещения в пункте материально-технического обеспечения Тартус попросту нет соответствующих причалов», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, которого цитирует РИА Новости.

6 апреля агентство Reuters опубликовало расследование, в котором раскрыло схему, как частная сирийская авиакомпания Cham Wings переправляет российских наемников в Сирию. Журналисты агентства выяснили, что самолеты прибывают в ростовский аэропорт Платов ночью и отправляются рано утром с российскими наемниками на борту. Отмечается, что данных об этих рейсах нет в открытом доступе, купить билеты на них также невозможно. Информация о совершаемых авиакомпанией полетах есть в онлайн-базах. Агентство насчитало, что с января 2017-го самолеты Cham Wings совершили 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов-на-Дону и обратно.

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