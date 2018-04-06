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Описана возможная схема переправки российских наемников в Сирию

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Агентство Reuters опубликовало расследование, в котором раскрыло схему, как частная сирийская авиакомпания Cham Wings переправляет российских наемников в Сирию.

Журналисты агентства выяснили, что самолеты Cham Wings прилетают в ростовский аэропорт Платов ночью и отправляются рано утром с российскими наемниками на борту. Отмечается, что информации об этих рейсах нет в открытом доступе, купить билеты на них также невозможно.

Информация о совершаемых авиакомпанией полетах есть в онлайн-базах. Агентство насчитало, что с января 2017-го самолеты Cham Wings совершили 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов-на-Дону и обратно.

Аэропорт Платов, о котором пишут журналисты агентства, был открыт осенью 2017 года, поэтому в январе там не могли приземляться никакие самолеты.

Как утверждает Reuters, несколько неназванных наемников, воевавших в Сирии подтвердили, что чартерные рейсы — основной способ переброски наемных бойцов из России в Сирию.

В расследовании утверждается, что полеты в Сирию осуществляются на самолетах Airbus A320, которые были куплены в обход американских санкций через посредников и офшоры. Так, агентство, например, отследило, как принадлежащий дублинской лизинговой компании самолет попал вначале на Украину, а впоследствии с 2015 года стал осуществлять рейсы Cham Wings.

Как сообщает Reuters, США еще в 2016 году включили авиакомпанию в санкционный список, заподозрив перевозчика в том, что он переправляет проасадовских бойцов в Сирию, доставляет оружие и снаряжение правительственным войскам.

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