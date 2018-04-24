Дагестанские боевики готовили теракты на майские праздники

Двое боевиков, уничтоженных в ходе спецоперации в Дагестане, готовили теракты на майские праздники. Об этом во вторник, 24 апреля, в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили ТАСС.

«В рамках действующего режима контртеррористической операции в Дербентском районе Республики Дагестан в ходе реализации органами безопасности комплекса оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе вблизи села Чинар были обнаружены двое бандитов», — говорится в сообщении.

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На предложение сложить оружие они открыли огонь, и в ходе перестрелки были нейтрализованы. «По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники», — отметили в НАК.

Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.

22 апреля Следственный комитет опубликовал видеозапись контртеррористической операции в Дагестане, в ходе которой были нейтрализованы девять боевиков.

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