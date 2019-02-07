Закрытое дело убитых в Чечне дагестанцев снова возбудили

Прокуратура Чечни возобновила уголовное дело в отношении восьми жителей Дагестана, которые были убиты в перестрелке с полицейскими. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на адвоката группы «Агора» Андрея Сабинина.

Защитник представляет интересы родственников погибших. Он рассказал, что узнал о возобновлении дела, записавшись на прием к руководителю управления Следственного комитета по Чечне. По словам Сабинина, «дело передано другому следователю и возобновлено».

С лета 2018 года уголовное производство пытались прекратить в связи со смертью обвиняемых, решение об этом было принято в конце января 2019 года. Родственники погибших выступали против и требовали продолжить расследование.

В ночь с 8 на 9 октября 2016 года полицейские на проселочной дороге в Гудермесском районе Чечни расстреляли две машины, в которых было восемь человек. По официальной версии, сотрудники МВД остановили машины для проверки, по ним открыли огонь. Четверо силовиков получили ранения, а нападавших ликвидировали. После этого в Чеченском управлении СК возбудили дело о покушении на полицейских и незаконном обороте оружия.

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