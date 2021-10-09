Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией

Президент США Джо Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира 2021 года. Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Белого дома.

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«Ресса и Муратов работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию. Они сталкиваются с постоянными угрозами, преследованиями, судебными исками и даже, в случае Муратова, со смертью своих коллег», — заявил американский лидер. Также Байден одобрил решение Нобелевского комитета за «привлечение внимания к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу слова во всем мире».

8 октября норвежский Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Еще одним лауреатом премии стала филиппинская журналистка Мария Ресса. Представители комитета отметили, что присудили журналистам премию «за их усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Позднее в Кремле поздравили Муратова и отметили, что журналист талантлив, смел и привержен своим идеалам.

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он стал третьим россиянином, который был удостоен премии мира. До него приз получали ученый-физик и правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.