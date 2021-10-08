В ООН поздравили главреда «Новой газеты» с получением Нобелевской премии

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поздравило главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с получением Нобелевской премии мира 2021 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя управления.

«Думаю, со мной согласилась бы [Верховный комиссар ООН по правам человека] Мишель Бачелет, и она бы тоже поздравила всех журналистов, кто продолжает делать свою работу и дает голос жертвам по всему миру», — приводит цитату агентство.

В УВКПЧ также отметили, что на протяжении последних лет, в том числе во время пандемии COVID-19, многие журналисты подвергались нападениям.

О том, что Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира, сообщалось ранее 8 октября. Награду также получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Нобелевский комитет присудил им премию «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он стал третьим россиянином, который получил Нобелевскую премию мира. До него награду присуждали ученому-физику и правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.