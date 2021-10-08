Глава фонда «Круг добра» ответил на решение Муратова отдать часть премии мира

Председатель правления фонда помощи орфанным пациентам «Круг добра» Александр Ткаченко выразил благодарность главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову в связи с его решением пожертвовать фонду часть Нобелевской премии мира.

«От всей души поздравляю Дмитрия Андреевича. Наверное, в мире нет ничего более сложного и неосязаемого, чем принципиальность. Для того, чтобы следовать своим путем и отстаивать свои убеждения, нужны воля, смелость и вера в высокие идеалы. Это без сомнения — характеристики Дмитрия Андреевича. Недавно мы встречались с ним, я показывал ему, как у нас в фонде организована работа. «Новая газета» стала первым российским СМИ, которому мы показали всю внутреннюю кухню фонда и систему принятия решений. Фонд работает абсолютно прозрачно, и мы задаем своим сотрудникам очень высокую планку в работе. Если человек не обладает определенной принципиальностью и не может выдержать высокий темп работы, он не задержится в Фонде «Круг добра». Наверное, Дмитрий Андреевич, как-то смог это прочувствовать и увидеть», — приводятся слова Александра Ткаченко в телеграм-канале Общественной палаты РФ.

Глава фонда подчеркнул, что для него значение имеют не политические воззрения человека, а «его «внутренняя честность» перед самим собой и умение держать свою линию». Сам по себе факт присуждения премии, по словам Александра Ткаченко, — «это еще и признание того, что в нашей стране самые разные СМИ могут эффективно работать, если они за ними стоит нравственная позиция».

Он также отметил, что решение перевести часть премии в фонд «Круг добра» — «это знак доверия к сотрудникам и руководству Фонда и понимание того, насколько важны для нас честность, прозрачность всех процедур и принципиальность в принятии решений».

О присуждении Дмитрию Муратову премии стало известно 8 октября. Лауреатом также стала филиппинская журналистка Мария Ресса. Их удостоили награды «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Муратов является российским журналистом, телеведущим, одним из основателей и главным редактором «Новой газеты». Он стал третьим россиянином, который получил премию мира. До него лауреатами становились ученый-физик и правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.