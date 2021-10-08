Горбачев прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира Муратову

Первый президент СССР Михаил Горбачев назвал присуждение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову хорошим событием. Кроме того, он поздравил лауреата, говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте Горбачев-фонда.

Президент СССР назвал Муратова смелым и честным человеком. Он добавил, что обязательно поздравит его лично, как только сможет с ним связаться. «Молодец, так держать», — отметил Горбачев.

О присуждении Дмитрию Муратову премии стало известно 8 октября. Лауреатом также стала филиппинская журналистка Мария Ресса. Их удостоили награды «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Муратов является российским журналистом, телеведущим, одним из основателей и главным редактором «Новой газеты». Он стал третьим россиянином, который получил премию мира. До него лауреатами становились ученый-физик и правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.