В Госдуме прокомментировали вручение Нобелевской премии Муратову

Депутат Елена Панина заявила, что присуждение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову является большим плюсом для российской журналистки. Об этом член комитета по международным делам Госдумы рассказала РИА Новости.

По ее словам, сам факт того, что премию вручили редактору российского СМИ можно только приветствовать. При этом депутат отметила, что присуждение награды Муратову стало достаточно неожиданным событием. Панина также подчеркнула, что решение Нобелевского комитета имеет и очевидное политическое значение.

«Нет сомнений, что речь идет не только о позиции членов жюри премии, но и об установке всего коллективного Запада в отношении российской повестки», — добавила парламентарий.

Как сообщалось ранее, норвежский Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Еще одним лауреатом премии стала филиппинская журналистка Мария Ресса. Представители комитета отметили, что присудили журналистам премию «за их усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

В Кремле поздравили Муратова и отметили, что журналист талантлив, смел и привержен своим идеалам.