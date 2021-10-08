В Чечне оценили присуждение премии мира Муратову фразой «докатились, короче»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира за антироссийскую пропаганду и за подлую ложь о чеченском народе, считает вице-премьер правительства Чечни Джамбулат Умаров. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Ничего странного в том, что этот персонаж получил свои "Иудины сребреники" за антироссийскую пропаганду и за подлую ложь о нашем народе, я не вижу. Все вполне логично. Все в духе нынешнего времени, которое, как вы видите, продолжает шокировать нас своими уродливыми гримасами», — заявил Умаров.

По его словам, раньше лауреатами Нобелевской премии становились гениальные ученые, но сейчас стало возможным получить премию за предательство, демагогию и клевету на неугодных политиков. «Докатились, короче», — заключил Умаров.

Как сообщалось ранее, норвежский Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Еще одним лауреатом премии стала филиппинская журналистка Мария Ресса. Представители комитета отметили, что присудили журналистам премию «за их усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

В Кремле поздравили Муратова и отметили, что журналист талантлив, смел и привержен своим идеалам. В свою очередь генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев раскритиковал решение Нобелевского комитета. Он назвал премию одной из самых спорных номинаций.

«Новая газета» регулярно публикует статьи о нарушении прав человека в Чечне. В частности, издание утверждает, что десятки человек стали жертвами массовых внесудебных расправ и пыток в результате кампании против ЛГБТ-сообщества в 2017 году. Кроме того, в апреле 2020 года газета опубликовала статью «Смерть от коронавируса — меньшее зло», в которой говорится, что Чечня оказалась не готова к пандемии. Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал публикацию и обвинил издание в античеченской пропаганде. В ответ Муратов заявил, что у издания нет врагов и предложил руководителю региона направить письмо с внятными аргументами. Позднее Роскомнадзор потребовал удалить статью.