Глава ЦИК Памфилова поздравила Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Глава ЦИК Памфилова поздравила Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова поздравила главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. Она отметила его умение отстаивать личные принципы, а также достигать своих целей. Об этом сообщает Telegram-канал Центризбиркома.

По словам председателя ЦИК, Муратов умеет «сочетать твердость, последовательность и непреклонность с готовностью слышать точку зрения самых непримиримых оппонентов», а также идти с ними на компромисс, если это необходимо для спасения жизни и достоинства человека. «И еще — повезло тем, кого он считает своими друзьями», — заключила Памфилова.

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев назвал присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову хорошим событием. Вместе с тем он поздравил лауреата.

О присуждении Дмитрию Муратову премии стало известно 8 октября. Лауреатом также стала филиппинская журналистка Мария Ресса. Их удостоили награды «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Муратов является российским журналистом, телеведущим, одним из основателей и главным редактором «Новой газеты». Он стал третьим россиянином, который получил премию мира. До него лауреатами были ученый-физик и правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.