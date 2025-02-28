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11:31, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

Дудя оштрафовали в России

Блогера Юрия Дудя оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Кузьминский суд Москвы оштрафовал известного блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Блогера признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Отмечалось, что он не сопроводил материалы, опубликованные в сети, предупреждающей о статусе иностранного агента маркировкой.

Дудю назначили административных штраф в 40 тысяч рублей.

В августе 2024 года Таганский суд также оштрафовал журналиста на 40 тысяч рублей за нарушение той же статьи КоАП. Позднее Дудь подал апелляционную жалобу на это решение суда.

В апреле 2024 года сообщалось, что Дудю грозит уголовное дело за частое нарушение закона об иноагентах. Отмечалось, что блогер не сопровождает предупреждающей маркировкой посты в Telegram, а также видео на YouTube.

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