Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:34, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

Дудь обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

Юрий Дудь обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента в публикациях
Юрий Дудь

Юрий Дудь. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Таганский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление суда о назначении штрафа в 40 тысяч рублей блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за отсутствие соответствующей маркировки в материалах. Об этом сообщает РИА Новости.

Таганский суд Москвы оштрафовал Дудя за размещение публикаций без плашки иноагента 8 августа.

Ранее сообщалось, что журналист начал продавать люкс-тур на яхте Sherakhan голландского миллионера Яна Веркерка в Испании. Отмечается, что билет на такой тур стоит 35 тысяч евро (около 3,4 миллиона рублей), программа рассчитана на шесть дней.

В январе 2023 года стало известно, что Дудь ликвидировал ИП в России, на который был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». С 11 ноября этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн» из Барселоны.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Город Торопец Тверской области подвергся атаке ВСУ. Объявлена эвакуация жителей

      В Курской области морпехи организовали засаду и уничтожили украинскую ДРГ

      В российском регионе открыли горячую линию по вопросам эвакуации

      В России четыре человека пострадали при атаке дрона ВСУ на служебный автобус

      Сбившему пешеходов в Приамурье водителю отсрочили вынесение приговора

      Россиянин выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря вещему сну с котом

      Бодибилдер назвал способ иметь идеальный пресс после 40 лет

      В ЛНР заявили об оттягивании войск ВСУ к реке Оскол

      Крым захотели полностью зачистить от собственности украинских олигархов

      Россиянка описала чудо света в Египте фразой «хуже свет не видывал»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше