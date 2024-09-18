Дудь обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

Юрий Дудь обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента в публикациях

В Таганский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление суда о назначении штрафа в 40 тысяч рублей блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за отсутствие соответствующей маркировки в материалах. Об этом сообщает РИА Новости.

Таганский суд Москвы оштрафовал Дудя за размещение публикаций без плашки иноагента 8 августа.

Ранее сообщалось, что журналист начал продавать люкс-тур на яхте Sherakhan голландского миллионера Яна Веркерка в Испании. Отмечается, что билет на такой тур стоит 35 тысяч евро (около 3,4 миллиона рублей), программа рассчитана на шесть дней.

В январе 2023 года стало известно, что Дудь ликвидировал ИП в России, на который был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». С 11 ноября этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн» из Барселоны.