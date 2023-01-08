ЕГРЮЛ: журналист и видеоблогер Юрий Дудь ликвидировал российский ИП

Видеоблогер и журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) ликвидировал российский ИП. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ).

Согласно информации, на это ИП ранее был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». При этом, начиная с 11 ноября 2022 года, этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн». Фирма имеет регистрацию в Барселоне.

В конце декабря Арбитражный суд Москвы получил новый иск к видеоблогеру и журналисту Юрию Дудю, а также музыканту Ивану Алексееву, известному как Noize MC (признан в России иностранным агентом). Тогда в суде зарегистрировали исковое заявление Миронова Артема Владимировича.

В июне Дудь подал в суд на Минюст России из-за отсутствия уведомления о том, что его признали иностранным агентом. Минюст внес Дудя в реестр иноагентов в апреле. В список СМИ-иноагентов также были включены политолог Екатерина Шульман (признана в России иностранным агентом), художник-карикатурист Сергей Елкин, журналист и владелец популярного YouTube-канала Карен Шаинян и ряд других лиц.