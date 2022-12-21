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14:44, 21 декабря 2022Интернет и СМИ

На Дудя подали в суд

Арбитражный суд Москвы получил иск к журналисту Юрию Дудю

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы получил иск к видеоблогеру и журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов), а также музыканту Ивану Алексееву, известному как Noize MC (включен в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

«В суде зарегистрировано исковое заявление Миронова Артема Владимировича к Дудю Юрию Александровичу и Алексееву Ивану Александровичу», — говорится в сообщении суда. Сумма иска и суть заявленных требований не уточняются.

18 ноября Минюст России признал Noize MC физлицом-иноагентом. Среди причин такого решения указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

В июне Дудь подал в суд на Минюст России из-за отсутствия уведомления о том, что его признали иностранным агентом. Минюст внес Дудя в реестр иноагентов в апреле. В список СМИ-иноагентов также были включены политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин, журналист и владелец популярного YouTube-канала Карен Шаинян и ряд других лиц.

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Олег Давыдов
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