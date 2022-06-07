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Раскрыты подробности иска Дудя к Минюсту России

Блогер Дудь подал в суд на Минюст из-за отсутствия уведомления о признании его иноагентом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналист и блогер Юрий Дудь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) подал в суд на Минюст России из-за отсутствия уведомления о том, что его признали иностранным агентом. Подробности дела в беседе с РИА Новости раскрыла пресс-служба Лефортовского районного суда Москвы.

«Зарегистрирован иск о признании незаконным бездействия Минюста, выраженного в ненаправлении Дудю уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента», — сообщили в суде. Другие детали заявления не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что административный иск Дудя к Минюсту поступил в Лефортовский суд 1 июня. Уточнялось, что беседа по делу назначена на 16 июня.

Минюст внес Дудя в перечень иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в апреле. В список СМИ-иноагентов также были включены политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин, журналист и владелец популярного YouTube-канала Карен Шаинян и ряд других лиц. Шульман после этого сообщила, что консультируется с юристами по вопросу обжалования решения Минюста.

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Маргарита Щигарева
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