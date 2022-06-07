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Дудь подал в суд на Минюст России

Блогер Юрий Дудь подал административный иск к Минюсту России

Кадр: вДудь / YouTube

Журналист и блогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) подал иск к Минюсту России. Информация об этом появилась в базе на сайте московских судов общей юрисдикции.

Соответствующий административный иск поступил в Лефортовский районный суд Москвы 1 июня. «Категория дела — прочие (возникающие из административных и иных публичных правоотношений)», — говорится в базе о заявлении.

Уточняется, что беседа по делу назначена на 16 июня. Подробности об иске не приведены.

Минюст внес Дудя в перечень иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в апреле. Помимо блогера в список СМИ-иноагентов также были включены политолог Екатерина Шульман, журналист и владелец популярного YouTube-канала Карен Шаинян и другие лица.

Шульман после включения в реестр СМИ-иноагентов сообщила, что консультируется с юристами по вопросу обжалования решения Минюста. Политолог призналась, что ей хочется судиться хотя бы для того, чтобы узнать, на каком основании министерство добавило ее в перечень.

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Маргарита Щигарева
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