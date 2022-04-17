Шульман прокомментировала свое включение в реестр СМИ-иноагентов

РБК: Шульман обсуждает с юристами обжалование решения о включении ее в реестр иноагентов

Политолог и публицист Екатерина Шульман (включена в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента» в России) сообщила, что консультируется с юристами по вопросу обжалования решения Минюста РФ о внесении ее в перечень иноагентов. Об этом она рассказала РБК.

Она призналась, что ей хочется судиться хотя бы для того, чтобы узнать, на каком основании министерство включило ее в реестр СМИ-иноагентов. При этом Шульман отметила, что «никаких разумных объяснений здесь быть не может», поскольку «сама правовая форма принудительного наделения физического лица функциями СМИ и принуждения его к регистрации ООО является юридически абсурдной».

Комментируя решение Минюста, политолог отметила, что его нельзя назвать «поразительной неожиданностью». В то же время Шульман подчеркнула, что не ждала внесения в реестр «со дня на день». Вместе с тем публицист отметила, что в последнее время при получении денег на карточку всегда проверяла отправителей. По ее словам, «странного в последнее время ничего не было».

Ранее стало известно, что Екатерина Шульман уехала из России в Берлин как стипендиат фонда имени Роберта Боша. Он рассказала, что пробудет в Берлине год, а также отметила, что не считает себя политэмигрантом.

15 апреля Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман. В список также попали художник-карикатурист Сергей Елкин, журналист и владелец популярного YouTube-канала Карен Шаинян, основатель издания The Insider (признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ) Роман Доброхотов, руководитель движения «Маяк» (включено в реестр иностранных СМИ и НКО, которые выполняют функции иностранного агента) Регина Дзугкоева, а также Мария Сабунаева, Алексей Семенов и Кирилл Кругликов.