Noize MC признали иноагентом

Минюст России внес рэпера Noize MC в список физлиц-иноагентов

Минюст России признал рэпера Ивана Алексеева (известного под псевдонимом Noize MC) физлицом-иноагентом. Об этом говорится на сайте ведомства.

В обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Ранее в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента, внесли журналистку Ирину Шихман.

В прошлый раз Минюст пополнял список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 28 октября. Тогда в него были включены генеральный директор телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева, журналисты телеканала Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский, а также адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец и YouTube-блогер Иван Яковина.