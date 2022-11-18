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21:13, 18 ноября 2022Россия

Noize MC признали иноагентом

Минюст России внес рэпера Noize MC в список физлиц-иноагентов
Noize MC

Noize MC. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Минюст России признал рэпера Ивана Алексеева (известного под псевдонимом Noize MC) физлицом-иноагентом. Об этом говорится на сайте ведомства.

В обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Ранее в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента, внесли журналистку Ирину Шихман.

В прошлый раз Минюст пополнял список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 28 октября. Тогда в него были включены генеральный директор телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева, журналисты телеканала Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский, а также адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец и YouTube-блогер Иван Яковина.

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Юлия Мискевич
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