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21:05, 18 ноября 2022Интернет и СМИ

Минюст признал иноагентом журналистку Ирину Шихман

Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман
Ирина Шихман

Ирина Шихман. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку и автора YouTube-канала «А поговорить?» Ирину Шихман. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, физлицами-иноагентами признаны блогер Михаил Светов и рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев).

В обосновании их включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

В прошлый раз Минюст пополнял список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 28 октября. Тогда в него были включены генеральный директор телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева, журналисты телеканала Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский, а также адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец и YouTube-блогер Иван Яковина.

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Марина Совина
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