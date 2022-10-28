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21:18, 28 октября 2022Интернет и СМИ

Минюст признал иноагентом гендиректора телеканала «Дождь»

Минюст России признал иноагентами гендиректора «Дождя» Синдееву и журналистку Котрикадзе

Минюст России в пятницу, 28 октября, внес в реестр физлиц-иноагентов генерального директора телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ-иноагентов) Наталью Синдееву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, физлицами-иноагентами признаны журналисты «Дождя» Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский, а также адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец и YouTube-блогер Иван Яковина.

В обосновании их включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

На прошлой неделе Минюст России внес в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента продюсера Александра Роднянского, радиоведущего Александра Плющева, экс-депутата Госдумы Илью Пономарева, журналиста Илью Шуманова, политика Семена Кочкина и активиста Руслана Габбасова.

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Марина Совина
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