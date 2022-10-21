Минюст признал иноагентом продюсера Роднянского

Минюст внес в список физлиц-иноагентов продюсера Александра Роднянского

Минюст России внес в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента продюсера Александра Роднянского. Список опубликован на сайте ведомства.

Помимо Роднянского физлицами-иноагентами признаны Катерина Босов, Татьяна Шадрина, радиоведущий Александр Плющев, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Илья Шуманов, политик Семен Кочкин и активист Руслан Габбасов.

14 октября в список физлиц-иноагентов включили главного редактора телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ-иноагентов) Тихона Дзядко, пресс-секретаря Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Киру Ярмыш и журналиста Дмитрия Низовцева.