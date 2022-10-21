Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:13, 21 октября 2022Интернет и СМИ

Минюст признал иноагентом продюсера Роднянского

Минюст внес в список физлиц-иноагентов продюсера Александра Роднянского
Александр Роднянский

Александр Роднянский. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Минюст России внес в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента продюсера Александра Роднянского. Список опубликован на сайте ведомства.

Помимо Роднянского физлицами-иноагентами признаны Катерина Босов, Татьяна Шадрина, радиоведущий Александр Плющев, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Илья Шуманов, политик Семен Кочкин и активист Руслан Габбасов.

14 октября в список физлиц-иноагентов включили главного редактора телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ-иноагентов) Тихона Дзядко, пресс-секретаря Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Киру Ярмыш и журналиста Дмитрия Низовцева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили на слова главы СНБО об исчезновении русского языка на Украине
Зеленский подписал закон о добровольном воинском учете для женщин
В Москве резко выросли продажи жилья через третьих лиц
Журналиста Зыгаря признали СМИ-иноагентом
Немецкий город захотел стать площадкой для переговоров России и Украины
Минюст признал иноагентом экс-депутата Илью Пономарева
Минюст признал иноагентом продюсера Роднянского
На Украину возрос поток наемников
Капризов стал лидером НХЛ по одному из показателей
Глава СКР поручил проверить нападение на генконсульство РФ в Лейпциге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.