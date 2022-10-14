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21:29, 14 октября 2022Интернет и СМИ

Главреда «Дождя» и пресс-секретаря Навального объявили иноагентами

Минюст признал главреда «Дождя» Дзядко и пресс-секретаря Навального Ярмыш иноагентами
Тихон Дзядко

Тихон Дзядко. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Министерство юстиции России объявило главного редактора телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ-иноагентов) Тихона Дзядко физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, сообщается на сайте ведомства.

В список физлиц-иногентов Минюст также внес пресс-секретаря Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Киру Ярмыш и журналиста Дмитрия Низовцева.

В список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включили движение «Весна», ранее внесенное в список экстремистов и террористов.

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Марина Совина
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