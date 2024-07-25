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11:32, 25 июля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о новом виде заработка Юрия Дудя

Shot: Юрий Дудь начал продавать люкс-туры на яхте в Испании

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) начал продавать люкс-туры на яхте в Испании. О новом виде заработка Дудя стало известно Shot.

По данным издания, журналист начал продавать люкс-тур на яхте Sherakhan голландского миллионера Яна Веркерка в Испании. Утверждается, что билет на такой тур стоит 35 тысяч евро (около 3,4 миллиона рублей), программа рассчитана на шесть дней, но два из них — это прилет и вылет, которые оплачиваются отдельно. Всего на яхте гости проводят два дня.

Аренда яхты Sherakhan за двое суток стоит примерно 200 тысяч евро (19,4 миллиона рублей) с обслуживанием, отмечает издание. Еще гостям предлагается гостиница за 140 тысяч евро (13,5 миллиона рублей), поле для гольфа за 120 тысяч евро (11,6 миллиона рублей), винодельня за 50 тысяч евро (4,8 миллиона рублей) и VIP-трансфер за 60 тысяч евро (5,8 миллиона рублей). Отмечается, что на сегодняшний день распродана только половина билетов на тур.

В январе 2023 года стало известно, что Дудь ликвидировал ИП в России, на который был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». С 11 ноября этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн» из Барселоны.

В апреле 2022 года Минюст включил Дудя в список СМИ-иноагентов. После этого журналист подал в суд на ведомство из-за отсутствия уведомления о том, что его признали иностранным агентом.

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      Олег Давыдов
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