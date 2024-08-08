Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента

Суд в Москве оштрафовал блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Таганский районный суд признал Дудя виновным в правонарушении по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Его обязали выплатить 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина решила подать в суд на блогера и дизайнера Артемия Лебедева, а также на Юрия Дудя. Об этом она заявила после выхода интервью Лебедева Дудю.

В апреле сообщалось об угрозе уголовного дела в отношении Дудя. Уточнялось, что блогеру может грозить наказание за то, что он часто нарушал закон об иностранных агентах. В частности, с середины марта он не помечал публикации в своем Telegram-канале необходимой предупреждающей маркировкой.

