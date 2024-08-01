Мизулина решила подать в суд на Лебедева после интервью у Дудя

Глава ЛБИ Мизулина заявила, что подаст в суд на Артемия Лебедева и Юрия Дудя

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина захотела подать в суд на блогера и дизайнера Артемия Лебедева, а также на блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом решении, принятом после выхода интервью Лебедева на канале Дудя, она сообщила в своем Telegram-канале.

«В связи с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и меня лично, наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера А. Лебедева, а также иностранного агента Ю. Дудя», — написала она.

Мизулина добавила, что ЛБИ намерена взыскать 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Также она добавила, что эти средства будут направлены на нужды семей участников спецоперации.

Интервью Лебедева с Дудем длительностью больше трех часов было опубликовано на YouTube 1 августа. За 8 часов видео набрало почти два миллиона просмотров. В разговоре блогеры обсудили в том числе деятельность Лиги безопасного интернета и Мизулиной в частности. «Я считаю, что ее (Мизулиной — прим. «Ленты.ру») деятельность вредна для России. Она не помогает, она отпугивает людей», — заявил Лебедев. Блогер также назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом».