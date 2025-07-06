Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Читинском районе выросло

При жесткой посадке самолета в Читинском районе пострадали восемь человек

Министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина сообщила, что число пострадавших при жесткой посадке самолета в Читинском районе выросло до восьми. Ее слова приводит ТАСС.

«Всего восемь человек [пострадали], из них двое, по предварительному осмотру, в тяжелом состоянии», — рассказала Немакина.

Уточняется, что всех пострадавших госпитализируют в Краевую клиническую больницу.

О жесткой посадке самолета АН-2 стало известно в ночь на 6 июля. Воздушное судно приземлилось через 16 минут после взлета. Изначально сообщалось о шести пострадавших.