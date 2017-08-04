Суд признал незаконным привлечение «Победы» к административной ответственности

Арбитражный суд Москвы признал незаконным постановление управления Роспотребнадзора по Свердловской области о привлечении авиакомпании «Победа» к административной ответственности за перепродажу билетов. Об этом говорится в решении Арбитража.

Суд постановил «признать незаконным и отменить полностью постановление управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 16 мая 2017 года №636/08о привлечении ООО "Авиакомпания "Победа" к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ».

В июне пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области распространила в СМИ информацию о привлечении лоукостера «Победа» к ответственности за «перепродажу билетов». Авиакомпания оспорила вынесенное постановление в суде.

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов России.